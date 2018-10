Mandy Minella wird ihre Erstrundenbegegnung bei den BGL BNP Paribas Open am Dienstag gegen die Italienerin Camila Giorgia bestreiten.

Minella schlägt am Dienstag im Einzel auf

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 113) kennt ihr Programm bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open. In der ersten Runde trifft sie am Dienstag auf die Italienerin Camila Giorgi (32), die am Sonntag in Linz ihren ersten Turniersieg feierte. Das Spiel wird wahrscheinlich von 18 Uhr an ausgetragen.



Im Doppel ist die 32-jährige Minella bereits am Montagabend im Einsatz. Im letzten Spiel des Tages auf Court 1 geht es gegen die an drei gesetzten Irina Bara und Xenia Knoll (ROM/CH).