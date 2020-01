Die Australian Open sind aus Luxemburger Sicht beendet. Mandy Minella musste sich in der zweiten Runde des Doppels geschlagen geben.

Minella scheidet im Doppel aus

Joe TURMES Die Australian Open sind aus Luxemburger Sicht beendet. Mandy Minella musste sich in der zweiten Runde des Doppels geschlagen geben.

Mandy Minella ist an der Seite der Estin Anett Kontaveit in der zweiten Runde der Doppelkonkurrenz bei den Australian Open ausgeschieden. Das Duo unterlag mit 4:6, 4:6 gegen die an 13 gesetzte Paarung Veronika Kudermetova/Alison Riske (RUS/USA).

Die Begegnung war nach einer Stunde und 13 Minuten beendet. Minella und Kontaveit hatten acht Punkte weniger (58) als ihre Kontrahentinnen (66) geholt. Bei Breakgelegenheiten waren sie auch weniger effizient: Sie nutzten zwei von sieben, Kudermetova und Riske vier von sechs.