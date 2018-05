Mandy Minella hat in Nürnberg ein Ausrufezeichen gesetzt und die Tschechin Denisa Allertova bezwungen.

Minella ringt Allertova nieder

Joe TURMES Mandy Minella hat in Nürnberg ein Ausrufezeichen gesetzt und die Tschechin Denisa Allertova bezwungen.

Mandy Minella hat in der Qualifikation beim WTA-Turnier in Nürnberg einen Erfolg gegen eine starke Gegnerin gefeiert. Die Rechtshänderin (Weltranglistenposition: 308) zwang die Tschechin Denisa Allertova (102) mit 7:6 (7:4), 6:3 in die Knie. Nach einer Stunde und 25 Minuten war die Begegnung beendet.



Im ersten Durchgang ließ sich Minella auch nicht von einem 1:4-Rückstand gegen die in der Qualifikation an eins gesetzte Allertova aus dem Konzept bringen.



In der zweiten Runde der Qualifikation geht es nun gegen Olga Ianchuk (UKR/240) oder Wildcardinhaberin Jule Niemeier (D/949).