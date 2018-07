Mandy Minella überzeugte beim WTA-Turnier in Gstaad (CH) auch in der zweiten Runde und setzte sich gegen die an Nummer zwei gesetzte Schwedin Johanna Larsson durch.

Minella ohne Satzverlust weiter

Bob HEMMEN

Nach ihrem souveränen Auftaktsieg beim WTA-Turnier in Gstaad (CH/250 000 US-Dollar) hat sich Mandy Minella (Weltranglistenposition: 226) auch in der zweiten Runde ohne Satzverlust durchgesetzt. Gegen die an Nummer zwei gesetzte Schwedin Johanna Larsson (77) siegte die Luxemburgerin mit 6:3, 6:4.

Im ersten Durchgang war Minella eiskalt und nutzte ihren einzigen Breakball zum 2:0. Anschließend wehrte sie zwei gegnerische Chancen ab.



Auch im zweiten Satz war die 32-Jährige zur Stelle, als es wichtig wurde. Die Luxemburgerin überraschte Larsson direkt beim ersten Aufschlagspiel der Schwedin und hatte bei eigenem Service selbst kaum Probleme. Nach 1.12' stand sie als Siegerin fest.

Im Viertelfinale trifft Minella auf die Siegerin des Duells zwischen Tamara Korpatsch (D/158) und Sara Sorribes Tormo (E/83).