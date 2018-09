Beim Hartplatzturnier in Japan ist für Tennisspielerin Mandy Minella bereits nach der zweiten Runde Schluss. Ihre Gegnerin aus Taipeh zeigte sich deutlich abgezockter.

Minella ohne Chance

Jan MORAWSKI

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 139) ist beim WTA-Hartplatzturnier im japanischen Hiroshima (250 000 US-Dollar) in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 32-Jährige unterlag am Donnerstag (Ortszeit) der an Nummer zwei gesetzten Su-Wei Hsieh (TPE/40) mit 3:6, 2:6.



Besonders in den knappen Spielen zeigte sich der Tennisprofi aus Taipeh hellwach. So nutzte Hsieh unter anderem vier ihrer fünf Breakchancen, während die Luxemburgerin vor allem nach ihren Aufschlägen alles andere als konsequent agierte.