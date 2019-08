Minella: "New York ist aufregend"

"New York ist unglaublich aufregend", so Mandy Minella vor den US Open, wo die 33-Jährige bisher am erfolgreichsten war.

Die US Open in New York sind das Grand-Slam-Turnier, bei dem Mandy Minella bisher am erfolgreichsten war. Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erklärt die 33-Jährige, die am Montag oder Dienstag in Runde eins gegen die Nummer 13 der Setzliste Belinda Bencic spielt, welche Bedeutung die Stadt und das Turnier für sie hat.

Mandy Minella, was macht die Stadt New York und die US Open so besonders?

New York ist unglaublich aufregend, aber nur für ein paar Tage, denn ich möchte nicht hier leben ...