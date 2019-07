Tennispielerin Mandy Minella geht es nach ihren muskulären Problemen besser. Dennoch hat sie sich für eine Wettkampfpause entschieden.

Minella legt Wettkampfpause ein

Mandy Minella geht es nach ihren muskulären Problemen im rechten Oberschenkel besser. Dennoch wird die 33-Jährige zunächst keine Turniere mehr bestreiten.

Stattdessen steht Training an. Sie will sich in die bestmögliche körperliche Verfassung bringen. "Ich habe mich für eine Aufbauphase vor den US Open entschieden. Die Saison ist danach noch lang genug."

Die US Open beginnen am 26. August. Minella hat den Sprung ins Hauptfeld geschafft.