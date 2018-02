Mandy Minella steht beim ITF-Turnier in Altenkirchen in der zweiten Runde. Die Luxemburgerin setzte sich gegen die Italienerin Martina di Giuseppe mit 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3) durch.

Minella kämpft sich in Runde zwei

Bob Hemmen Mandy Minella hat sich beim ITF-Turnier in Altenkirchen in der ersten Runde gegen die Italienerin Martina di Giuseppe durchgesetzt. Für die Luxemburgerin ist es der erste Sieg seit ihrem Comeback.

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 273) darf sich über den ersten Sieg seit ihrem Comeback freuen. Die Luxemburgerin, die nach ihrer Babypause vor zwei Wochen in Grenoble (F) ihr erstes Turnier bestritten hatte, siegte nun in der ersten Runde des ITF-Turniers in Altenkirchen (D/25 000 US-Dollar). Gegen die Italienerin Martina di Giuseppe (314) setzte sich die 32-Jährige mit 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3) durch.



In der zweiten Runde trifft Minella auf Lokalmatadorin Lena Rüffer (557). Die 19-Jährige erhielt eine Wildcard für das Turnier in Altenkirchen. Auf Court drei ist das Duell der beiden Kontrahentinnen am Donnerstag die zweite Begegnung nach 13 Uhr. Am späten Nachmittag tritt die Luxemburgerin dann noch im Viertelfinale der Doppelkonkurrenz mit Amra Sadikovic (CH) gegen Sarah Beth Grey (GB) und Erika Vogelsang (NL) an.