"Minella ist lockerer auf dem Platz"

Am Samstag gingen die Kyotec Open mit einem Erfolg von Mandy Minella zu Ende. Zwei LW-Redakteure analysieren diese Leistung.

Am Samstag gingen die Kyotec Open mit einem Erfolg von Mandy Minella zu Ende. Zwei LW-Redakteure analysieren diese Leistung.

(LW) - "Minella hat sehr viel Spaß auf dem Platz. Und in der Zukunft ist ihr eigentlich alles zuzutrauen", so analysiert LW-Redakteur Joe Turmes im Videokommentar zum Sieg der Nummer eins der FLT am Samstag bei den Kyotec Open.

In Petingen war neben Minella auch Eléonora Molinaro im Einsatz. Für LW-Redakteur David Thinnes besitzt die 18-Jährige viel Talent, aber gleichzeitig auch viel Luft nach oben.