Tennisspielerin Mandy Minella misst sich beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der ersten Runde mit der Niederländerin Kiki Bertens. Keine leichte Aufgabe.

Minella in Wimbledon gegen Nummer vier der Welt

Kevin ZENDER Tennisspielerin Mandy Minella misst sich beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der ersten Runde mit der Niederländerin Kiki Bertens. Keine leichte Aufgabe.

Schweres Los für Mandy Minella (Weltranglistenposition: 98). Die 33-jährige Luxemburgerin muss am Dienstag in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon gleich gegen die Nummer vier der Weltrangliste, Kiki Bertens, antreten.



"Das ist ein heftiges Los, denn Kiki ist gut in Form. Es wird schwer, doch ich versuche, Lösungen zu finden, um sie zu ärgern", meinte Minella nach der Auslosung.



Die Weltranglistenvierte Bertens gewann in diesem Jahr die Veranstaltungen in St. Petersburg (RUS) und Madrid (E) und stand beim Rasenturnier in 's-Hertogenbosch im Endspiel. Am Freitag bestreitet sie bei der Generalprobe in Eastbourne (GB) das Halbfinale. In Wimbledon erreichte die 27-Jährige im vergangenen Jahr das Viertelfinale - ihr bisher bestes Resultat im Tennismekka.

Beide Spielerinnen standen sich bisher zwei Mal gegenüber. 2008 in Alkmaar (NL) hatte Minella gewonnen, zwei Jahre später nahm Bertens in Bukarest (ROM) Revanche.