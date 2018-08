Minella im Hauptfeld der US Open

Mandy Minella steht im Hauptfeld der US Open. Die Absage von einigen Spielerinnen haben dies ermöglicht.

Gute Neuigkeiten kommen aus dem Tennis: Mandy Minella steht mit ihrem Protected Ranking (Weltranglistenposition: 104) direkt im Hauptfeld der US Open (vom 27. August an). Einige Spielerinnen haben abgesagt, davon konnte die 32-Jährige profitieren.

Als Vorbereitung wird die Rechtshänderin vom 19. August an das WTA-Turnier in New Haven (USA/799 000 US-Dollar) bestreiten.

Gilles Muller wird bei den US Open sein letztes Grand-Slam-Turnier in Angriff nehmen, während Eléonora Molinaro in der Juniorinnenkonkurrenz aufschlägt ...