Minella: "Ich darf nicht zu emotional sein"

Mandy Minella wollte 2020 ihre Abschiedssaison bestreiten. Dann kam das Corona-Virus. Die 34-Jährige muss ihr Karriereende nun überdenken. Sie plant, rational zu entscheiden.

Mandy Minella wollte ihre Karriere am Ende dieser Saison beenden. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Tennispause könnten die 34-Jährige dazu verleiten, ihre Entscheidung zu überdenken. Zurzeit versucht sie den Alltag mit Ehemann Tim und Tochter Emma so gut wie möglich zu gestalten und an ihrer Fitness zu arbeiten.

Mandy Minella, wie würden Sie die Saison 2020 in einem Wort beschreiben?

Inexistent.

Anfang Februar fielen Sie mit einer Grippeerkrankung für den Fed-Cup vor heimischer Kulisse aus ...