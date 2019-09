Mandy Minella gewinnt das Doppelturnier in Montreux mit der Schweizerin Xenia Knoll.

Minella holt sich den Doppeltitel

Mandy Minella gewinnt das Doppelturnier in Montreux mit der Schweizerin Xenia Knoll.

(dat) - Mandy Minella und Xenia Knoll (CH) wurden ihrer Favoritenrolle in der Doppelkonkurrenz beim ITF-Sandplatzturnier (60 000 US-Dollar) in Montreux (CH) gerecht: Das an Nummer eins gesetzte Duo setzte sich am Samstag im Finale mit 6:3 und 6:4 gegen Conny Perrin und Ylena In-Albon aus der Schweiz durch.

Minella und Knoll spielten erst zum dritten Mal zusammen. 2018 stand die Paarung bereits in einem Finale, und zwar bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open, das gegen die Belgierinnen Minnen/Van Uytvanck verloren ging. Für die Luxemburgerin ist der Sieg in Montreux der neunte Doppelerfolg auf der ITF-Tour.

Im Einzel war Minella in der zweiten Runde ausgeschieden. Für die 33-Jährige geht es jetzt ab dem 16. September beim ITF-Sandplatzturnier (60 000 US-Dollar) in St. Malo (F) weiter.