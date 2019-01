Minella führt FLT-Team an

Der nationale Tennisverband hat sein Team für den Fed-Cup 2019 in Luxemburg bekannt gegeben. Die Topspielerinnen Minella und Molinaro werden in Esch aufschlagen.

David THINNES Der nationale Tennisverband hat sein Team für den Fed-Cup 2019 in Luxemburg bekannt gegeben. Die Topspielerinnen Minella und Molinaro werden in Esch aufschlagen.

Luxemburg wird mit seinen beiden Topspielerinnen Mandy Minella (Weltranglistenposition: 103) und Eléonora Molinaro (431) beim Fed-Cup (6. bis 9. Februar) im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette antreten. Der nationale Tennisverband gab am Montag die Nominierung von Kapitänin Anne Kremer bekannt.

Für die Begegnungen in der Europa-/Afrikazone II wurden noch Claudine Schaul, Laura Correia und Marie Weckerlé selektioniert. Zwei Spielerinnen können bis einen Tag vor Beginn des Wettbewerbes ausgetauscht werden. Neben Luxemburg treten noch Bosnien-Herzegowina, Israel, Moldawien, Österreich, Portugal, Südafrika und Tunesien in Esch/Alzette an.

Auf der Internetseite des Verbandes (http://flt.lu) gibt es bereits Tickets für die Begegnungen im CNT von Esch/Alzette.