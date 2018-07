Mandy Minella hat beim ITF-Sandplatzturnier in Stuttgart triumphiert. Es war bereits ihr dritter Turniererfolg nach ihrer Babypause.

Minella feiert dritten Turniererfolg nach Babypause

Joe TURMES

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 251) befindet sich weiterhin in starker Form. Nach ihrer Babypause konnte die 32-Jährige am Sonntag beim ITF-Sandplatzwettbewerb in Stuttgart (D/25 000 US-Dollar) bereits ihren dritten Turniererfolg feiern.

Im Finale besiegte sie die an zwei gesetzte Anna Zaja (D/240) mit 6:4, 4:6, 6:1. Nach einer Stunde und 54 Minuten war die Begegnung beendet.