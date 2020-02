Luxemburg muss im Fed-Cup auch am Samstag ohne Mandy Minella auskommen. Die 34-Jährige hat noch immer mit den Folgen einer Viruserkrankung zu kämpfen.

Minella fehlt erneut

Joe TURMES

Die Mission Klassenerhalt wird nicht einfacher: Luxemburg muss in der Europa-/Afrikazone 1 auch im entscheidenden Spiel gegen die Türkei in den Einzelbegegnungen auf Mandy Minella verzichten.

Die 34-Jährige hat noch immer mit den Folgen einer Viruserkrankung zu kämpfen. Stattdessen kommt Tiffany Cornelius im Escher Centre national de tennis zum Einsatz.

Fed-Cup-Kapitänin Anne Kremer wird darauf hoffen, dass Eléonora Molinaro wie am Mittwoch und am Donnerstag in Topform agieren wird.