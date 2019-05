Mandy Minella gewinnt ihr Erstrundenspiel beim Grand-Slam-Turnier in Paris - eine Premiere für die Luxemburgerin.

Minella: Erster Sieg in Paris

Bei bislang fünf Teilnahmen im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers von Paris war Mandy Minella (Weltranglistenposition: 100) immer zum Auftakt gescheitert. Am Montag realisierte die FLT-Spielerin ihren ersten Sieg bei den French Open: 6:4 und 6:1 setzte sich Minella gegen Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/44) durch.



Der erste Satz begann vielversprechend: Minella setzte sich sofort mit einem Break ab (2:0). Doch ihre Gegnerin glich kurz danach wieder aus. Dennoch war die Luxemburgerin die bestimmende Spielerin auf dem Platz Nummer fünf in Paris. Auch wenn Pavlyuchenkova ihrer Konkurrentin den Aufschlag zum 3:2 abnahm und mit 4:2 in Führung ging, ließ sich die Nummer eins der FLT nicht aus der Ruhe bringen. Minella machte im Anschluss vier Spiele in Folge und setzte sich 6:4 durch.

Im zweiten Durchgang spielte Minella weiter sehr konzentriert und auf einem hohen Niveau. So war der Widerstand der Russin schnell gebrochen. 6:2 setzte sich die 33-Jährige nach 77 Minuten durch und steht nun in Runde zwei. Dort trifft sie am Mittwoch auf die Nummer zwölf der Setzliste Anastasija Sevastova (LAT/12).