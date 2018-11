Eléonora Molinaro ist beim Hallenturnier in Petingen ausgeschieden. Mandy Minella konnte sich am Donnerstag dagegen durchsetzen.

Minella erreicht das Halbfinale

Bob HEMMEN

Für Eléonora Molinaro ist das ITF-Hallenturnier (25 000 US-Dollar) in Petingen vorbei. Die Nummer 390 der Weltrangliste kassierte am Donnerstag eine Zweisatzniederlage (1:6, 2:6) gegen Ekaterina Yashina (Weltranglistenposition: 403) aus Russland. Die Luxemburgerin fand zu keinem Zeitpunkt richtig in die Partie, die nach 1.13' beendet war.

Mandy Minella (111) schaffte es dagegen ins Halbfinale. Die 32-Jährige setzte sich gegen Isabella Shinikova (BUL/274) mit 6:1, 6:4 durch. Nun trifft sie auf die Siegerin des Duells zwischen Michaëlla Krajicek (NL/584) und Nina Stojanovic (SER/257).