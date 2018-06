Mandy Minella hat in Stuttgart-Vaihingen das Endspiel erreicht. Die Tennisspielerin gab im Halbfinale, das sie nicht zu Ende spielen musste, kein Spiel ab.

Minella erreicht das Endspiel

Kevin ZENDER

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 280) steht beim mit 25 000 US-Dollar dotierten Sandplatzturnier in Stuttgart-Vaihingen im Finale. Die 32-jährige Luxemburgerin hatte am Samstag im Halbfinale den ersten Satz mit 6:0 gewonnen. Im zweiten Durchgang lag die Spielerin von Tennis Spora anschließend mit 2:0 in Führung, ehe ihre Gegnerin Dalma Galfi (343) aus Ungarn aufgab.

Im Endspiel trifft Minella am Sonntag auf die Siegerin der Partie zwischen Marie Benoît (B/337) und Anna Zaja (D/241), die Eléonora Molinaro im Viertelfinale ausgeschaltet hatte.