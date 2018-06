Mandy Minella ist beim ITF-Turnier von Klosters im Halbfinale in zwei Sätzen ausgeschieden.

Minella chancenlos

David THINNES

1:6 und 1:6 lautete das Halbfinalresultat für Mandy Minella (Weltranglistenposition: 336) beim ITF-Turnier (25 000 US-Dollar) in Klosters (CH). Die an Nummer acht gesetzte Luxemburgerin war in der Runde der letzten Vier chancenlos gegen die an sieben gesetzte Miriam Kolodziejova (CZE/311). Die Tschechin verwandelte fünf ihrer elf Breakpunkte und trifft im Endspiel auf Isabella Shinikova (BUL/327). Minella hatte keine Breakchance.



"Das war nicht mein Tag heute. Aber ich bin dennoch sehr zufrieden mit den vergangenen zwei Wochen. Das Niveau ist da," so die 32-Jährige nach dem Spiel.



Für die FLT-Spielerin geht damit eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage zu Ende. Dennoch wird sie sich den Top 250 der Weltrangliste annähern. Kommende Woche spielt Minella in Stuttgart (D/25 000 US-Dollar), gefolgt vom Doppelturnier in Wimbledon mit der Lettin Anastasija Sevastova ab dem 4. Juli.