Mandy Minella ist nach verlorenem ersten Satz noch ins Viertelfinale des Hallenturniers in Petingen eingezogen. Eléonora Molinaro ließ nichts anbrennen.

Minella beweist Moral, Molinaro souverän

Joe TURMES

Die an eins gesetzte Mandy Minella steht im Viertelfinale des ITF-Hallenturniers (25 000 US-Dollar) in Petingen. Die 32-Jährige (Weltranglistenposition: 111) setzte sich nach hartem Kampf und zwei Stunden und 30 Minuten mit 3:6, 6:3, 6:4 gegen die Polin Katarzyna Piter (303) durch.



"Der erste Satz war katastrophal. Positiv war meine Einstellung. Aber ich muss mich steigern, wenn ich weiter erfolgreich sein will", erklärte Minella nach der Begegnung.



Im Viertelfinale geht es am Donnerstag nicht vor 17.30 Uhr gegen die an acht gesetzte Bulgarin Isabella Shinikova (274).



Molinaro ohne Probleme



Eléonora Molinaro (390) siegte in ihrer Zweitrundenbegegnung mühelos gegen die deutsche Qualifikatin Tayisiya Morderger (526), die zurzeit als Kandidatin in der TV-Sendung "Bauer sucht Frau" zu sehen ist. Molinaro trifft am Donnerstag von 16 Uhr an auf die Russin Ekaterina Yashina (403).



Eléonora Molinaro stellte ihr Talent unter Beweis. Foto: Fernand Konnen