Die BBC setzt sich auf ihrer Internetseite mit den Comebacks der Tennis-Mütter Serena Williams und Mandy Minella auseinander.

Minella: "Auf dem Platz denke ich immer an Emma"

David Thinnes Serena Williams bestreitet am Donnerstag in Indian Wells 190 Tage nach der Geburt ihrer Tochter Alexi Olympia ihr erstes offizielles Match. Die BBC vergleicht das Comeback mit dem der Luxemburgerin Mandy Minella.

99 Tage nach der Geburt ihrer Tochter Emma stand Mandy Minella wieder auf dem Platz, um ein offizielles Match zu bestreiten. In einem Artikel auf der Internetseite des britischen Fernsehsenders BBC (http://www.bbc.com/sport/tennis/43226952) geht es über das Comeback der Tennismütter Minella und Serena Williams. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin spielt am Donnerstag in Indian Wells ihr erstes Match nach der Geburt ihrer Tochter Alexis Olmypia.

Minella erzählt, dass es "ein Schock" war, als sie herausfand, dass sie schwanger war: "Ich war in einem Hotelzimmer in Miami und musste einfach nur lachen. Zu der Zeit spielte ich sehr gut. Aber das Privileg schwanger zu sein, war wichtiger als alles andere. Eigentlich dachte ich, sofort mit dem Sport aufhören zu müssen. Doch meine Ärzte sagten mir, dass der Sport gut für meinen Körper, die Geburt und die Zeit nach der Geburt sei".

Bei Williams verlief die Geburt und die Zeit danach alles andere als perfekt: "Ich bin froh, überlebt zu haben." Bei Minella verlief alles viel ruhiger ab, auch wenn sie wie Williams keine Eile verspürte, auf den Trainingsplatz zurückzukehren.



Mandy Minella : "Ich will auf jeden Fall zurück auf die Profitour"

Sechs Wochen nach der Geburt versuchte Minella es dann: "Das Ballgefühl war weg. Meine Muskeln reagierten nicht. Es fühlte sich so an, als würden meine Muskeln in der Hand oder im Arm nicht reagieren." Doch schnell merkte die 32-Jährige, dass "der Körper sich schnell verbesserte. Meine Muskeln erinnerten sich wieder, was sie tun mussten".



Ihr Comeback feierte Minella dann am 6. Februar beim ITF-Turnier in Grenoble (F). "Es war härter, als ich dachte. Ich bin eine positive Person und habe mir immer gedacht, dass wir das hinbekommen. Wenn Emma in der Nacht vor einem Match aufwacht, ist es natürlich schwierig, wieder einzuschlafen. Während einem Match denke ich die ganze Zeit an sie. Das ist sehr entspannend für mich. Ich bin jetzt ruhiger auf dem Platz. Meine Erwartungen sind noch immer hoch, aber ich bin nicht mehr so nervös wegen meiner Resultate wie vorher".