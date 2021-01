Minella arbeitet an Comeback: "Muss nichts überstürzen"

Tennisspielerin Mandy Minella arbeitet nach der Geburt von Tochter Maya an ihrem Comeback auf der Profitour.

Bei Mandy Minella dreht sich in diesen Tagen viel um die Familie. Nach der Geburt von Tochter Maya muss sie zusammen mit Ehemann Tim viel Organisationstalent beweisen. Doch auch das Fitnessprogramm darf nicht vernachlässigt werden: Die 35-Jährige will in knapp einem halben Jahr ihr Comeback auf der Profitour im Tennis feiern.

Mandy Minella, ist es schön und anstrengend zugleich, Mutter von zwei Töchtern zu sein?



Auf jeden Fall ...