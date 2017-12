(DW) - Raphaël Stacchiotti hat bei der Militär-WM in Rio seinen Worten Taten folgen lassen. Bereits vor dem Wettbewerb hatte er angekündigt, über die 200 m Lagen eine Medaille holen zu wollen.

Am Mittwochabend (Luxemburger Zeit) sollte dies dann auch gelingen. Der 25-Jährige schlug im Finale in 2'01''30 an und wurde damit Dritter. Militär-Weltmeister wurde der Schweizer Jérémy Desplanches (1'57''85), Rang zwei belegte der Russe Semen Makovic (2'00''98).