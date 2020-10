Michel Ries: „Ich will meinen Körper testen“

Die 75. Spanien-Rundfahrt beginnt am Dienstag im Baskenland. Mit dabei ist auch ein Luxemburger: Michel Ries.

Eigentlich hätte die Spanien-Rundfahrt im August in Utrecht (NL) beginnen sollen. Daraus wurde wegen der Corona-Pandemie allerdings nichts. Der Starttermin wurde verschoben, die Anzahl der Etappen auf 18 gekürzt und der Besuch in Portugal annulliert. Los geht's am Dienstag im Baskenland. Mit dabei ist mit Michel Ries ein Luxemburger. Der 22-Jährige feiert eine Premiere.

Michel Ries, wie nervös sind Sie?

Es geht, eigentlich bin ich nicht besonders aufgeregt ...