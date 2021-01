Michel Ries hat seine erste Saison auf WorldTour-Ebene in den Beinen. Für den 22-Jährigen waren es lehrreiche Monate in einem wegen des Corona-Virus komplizierten Jahr. Nun blickt er motiviert in die Zukunft.

Michel Ries: „Ich habe alles aufgesaugt“

Joe GEIMER

Michel Ries, welche Bilanz ziehen Sie aus sportlicher Sicht nach dem Jahr 2020? Insgesamt war es eine tolle Erfahrung. Ich habe alles aufgesaugt. Es war ein gutes erstes Jahr als Profi. Der Start in die Saison verlief hervorragend. Ich startete bei der Tour Down Under in Australien an der Seite von Richie Porte und konnte ihm zum Sieg verhelfen. Es war schön, Verantwortung zu übernehmen und die Favoritenrolle zu bekleiden. Auch nach der fünfmonatigen Saisonunterbrechung konnte ich mich wahrlich nicht über mein Rennprogramm beschweren ...