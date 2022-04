Der Luxemburger gewinnt in Litauen sein erstes IBA-Turnier und will im Mai bei der EM in Armenien für Furore sorgen.

Boxen

Michel Erpelding boxt sich zur Goldmedaille

