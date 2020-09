Michaela Stejskalova: Olympia, WM, Basket Esch

Basket Esch zählt in dieser Saison eine Spielerin mit Erfahrung auf höchstem Niveau in seinen Reihen. Michaela Stejskalova lief bereits bei Olympia auf.

Michaela Stejskalova hat in ihrer Basketballkarriere viel erlebt, doch an einen olympischen Moment erinnert sie sich besonders gern. „Bei der Eröffnungsfeier in London habe ich LeBron James getroffen. Ich bat ihn um ein gemeinsames Foto. Es war großartig“, erzählt die Sportlerin begeistert.

Die Begegnung mit dem Star der nordamerikanischen Profiliga NBA hatte Stejskalova 2012 bei den Olympischen Spielen in England, wo sie mit Tschechiens Nationalmannschaft antrat ...