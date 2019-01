"Michael Schumacher helfen nur positive Gedanken"

Der Präsident des Automobilverbandes FIA Jean Todt besucht Michael Schumacher regelmäßig. Dem ehemaligen Ausnahmefahrer helfen Todt zufolge nur positive Gedanken.

(dpa) - Jean Todt sieht seine Freundschaft zu Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher als ein "großes Geschenk" an. Das sagte der Präsident des Automobilweltverbandes FIA und Wegbegleiter des Ex-Piloten in einem Interview der Zeitung "Die Welt" vor dem 50. Geburtstag von Schumacher an diesem Donnerstag.

Schumacher kämpfe gegen sein schreckliches Schicksal an, betonte der 72 Jahre alte Franzose, nachdem sich Schumacher nun bereits seit über fünf Jahren abgeschirmt von der Öffentlichkeit von seinem Skiunfall Ende 2013 erholt ...