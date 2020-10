Mica Pinto ist ein quirliges Versprechen

Fußballer Mica Pinto gibt gegen Liechtenstein sein Debüt für die FLF-Auswahl. Der 27-Jährige deutet trotz der Niederlage sein Potenzial an.

Nicht nur die wenigen Zuschauer im Stade Josy Barthel waren gespannt, auch Nationaltrainer Luc Holtz durfte sich am Montag beim Testspiel gegen Liechtenstein (1:2) auf ein wenig Abwechslung freuen. Der Auftritt von Kaderneuling Mica Pinto war die spannendste personelle Komponente des Abends. Der 27 Jahre alte gebürtige Luxemburger, der in seiner Laufbahn vom Großherzogtum über Metz, Portugal und Spanien in den Niederlanden gelandet war, stand gleich zu Beginn auf dem Platz.

Anders als bei seinem Club Sparta Rotterdam agierte der quirlige Techniker nicht auf der linken Abwehrseite, sondern eine Position weiter vorne im Mittelfeld ...