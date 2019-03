Mandy Minella musste richtig kämpfen, um es beim WTA-Turnier in Miami in Qualifikationsrunde zwei zu schaffen. Dabei stand sie im zweiten Satz mit dem Rücken zur Wand.

Miami: Minella kämpft sich weiter

Daniel WAMPACH Mandy Minella musste richtig kämpfen, um es beim WTA-Turnier in Miami in Qualifikationsrunde zwei zu schaffen. Dabei stand sie im zweiten Satz mit dem Rücken zur Wand.

Tennisspielerin Mandy Minella (Weltranglistenposition: 102) hat die zweite Qualifikationsrunde des WTA-Turniers in Miami (9 035 428 US-Dollar) erreicht. Die Luxemburgerin musste am späten Montagabend (alle Angaben Luxemburger Zeit) gegen Christina McHale (USA/140) richtig kämpfen und erwischte einen schlechten Start, setzte sich aber schlussendlich mit 2:6, 7:6 (7:3) und 6:4 in drei Sätzen durch.

Nach einem schwachen ersten Satz gegen McHale, die vergangene Woche in Indian Wells zwei Top-50-Spielerinnen schlug, legte Minella im zweiten Durchgang auf 3:0 vor. Doch dann drehte wiederum die US-Amerikanerin auf und holte fünf Spiele in Folge. Minella ließ sich aber nicht von diesem 3:5-Rückstand beirren und rettete sich in den Tiebreak.

Doi nächste Gegnerin



Im dritten Satz gelang Minella das entscheidende Break zum 5:4, um anschließend bei eigenem Aufschlag nach 2.31' zu gewinnen.

In der zweiten Qualifikationsrunde trifft Minella am Dienstag frühestens um 16.30 Uhr auf die Japanerin Misaki Doi (112), die 2015 die Luxembourg Open gewonnen hatte. Zwei Mal standen sich Minella und Doi bisher gegenüber, immer hatte die Escherin das Nachsehen.