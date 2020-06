Für die zweite Ausgabe der International Swimming League wird die luxemburgische Schwimmerin ins prominent besetzte Aufgebot der Toronto Titans berufen.

Meynen schwimmt mit Olympiasiegern

Jan MORAWSKI Für die zweite Ausgabe der International Swimming League wird die luxemburgische Schwimmerin ins prominent besetzte Aufgebot der Toronto Titans berufen.

Julie Meynen sorgt selbst in der Corona-Zeit für positive sportliche Schlagzeilen. Die luxemburgische Schwimmerin wird bei der zweiten Ausgabe der International Swimming League für das neu gegründete Team der Toronto Titans starten. Damit reiht sich die 22-Jährige in ein Aufgebot von Weltstars ein.

Gemeinsam mit 15 Frauen und 14 Männern, darunter Vorzeigeathleten wie Weltmeister Anton Chupkov (RUS), Weltrekordler Andriy Govorov (UKR) sowie den Kanadiern Penny Oleksiak (Olympia-Gold 2016) und Brent Hayden (Olympia-Bronze 2012), wird sie zwischen dem 14. Oktober und 17. November bei einem großen internationalen Turnier antreten.

Julie Meynen: "Dann gibt es nur mich und das Wasser" Wenn Schwimmerin Julie Meynen ins Becken springt, taucht sie in eine eigene Welt ein. Die 22-Jährige ist extrem ehrgeizig - und muss dafür manchmal leiden.

"Der Teammanager der Titans, Robert Kent, hat mich Anfang des Jahres kontaktiert und mir einen Platz angeboten", erzählt Meynen. "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Olympiasiegern und Weltrekordlern in einem Team anzutreten." Nach bestandenem Studium der Sportwissenschaft an der Auburn University (USA) bereitet sich Meynen seit Anfang Mai in Luxemburg auf die neue Saison vor.



Die International Swimming League hatte im Herbst ihre Premiere gegeben. Auf dem Programm standen insgesamt sieben Wettkämpfe, bei denen vereinsunabhängige Profimannschaften aus Europa und den USA gegeneinander antraten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.