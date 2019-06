Julie Meynen besitzt gute Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Sie sorgte mit einem neuen Landesrekord über 100 m Freistil für Furore.

Meynen nähert sich Olympia an

Joe TURMES Julie Meynen besitzt gute Chancen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Sie sorgte mit einem neuen Landesrekord über 100 m Freistil für Furore.

Julie Meynen befindet sich weiter in Topform. Nach ihren Landesrekorden über 50 m Schmetterling (27''66) und 50 m Freistil (25''00) stellte sie beim Richard Quick Invitational Meet (50 m Becken) in ihrer Wahlheimat Auburn (USA) auch eine neue Luxemburger Bestmarke über 100 m Freistil auf.

Die 21-Jährige schlug nach 54''49 an und verbesserte damit ihren alten Rekord, den sie 2016 bei Olympia in Rio aufgestellt hatte, um 60 Hundertstel. Damit fehlen der Studentin nur noch elf Hundertstel bis zur A-Norm über 100 m Freistil für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.