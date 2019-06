Julie Meynen hat neue Landesrekorde über 50 m Freistil und 100 m Freistil aufgestellt.

Meynen mit neuen Landesrekorden

Joe TURMES

Julie Meynen hat bei der US-amerikanischen Pro Swim Serie in Clovis überzeugt. Zunächst stellte sie einen neuen Landesrekord über 50 m Freistil auf. In 25''08 verbesserte die 21-Jährige ihre Bestzeit von den Olympischen Spielen 2016 in Rio um vier Hundertstel und belegte Rang zwei.

Es siegte Lokalmatadorin Catie DeLoof.



Nach ihrem Rekord über 50 m Freistil schlug Meynen ein weiteres Mal über 100 m Freistil zu: Ihre Zeit von 54''63 war ebenfalls ein neuer Landesrekord. Sie war damit um 46 Hundertstel schneller als 2016 bei Olympia. Sie ließ sich auch nicht von den warmen Temperaturen von 38 Grad Celsius aus dem Konzept bringen.