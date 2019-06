Julie Meynen hat einen neuen Landesrekord über 50 m Freistil aufgestellt. Die 21-Jährige verbesserte ihre alte Bestzeit um vier Hundertstel.

Meynen mit neuem Landesrekord

Joe TURMES Julie Meynen hat einen neuen Landesrekord über 50 m Freistil aufgestellt. Die 21-Jährige verbesserte ihre alte Bestzeit um vier Hundertstel.

Julie Meynen hat bei der US-amerikanischen Pro Swim Serie in Clovis (USA) einen neuen Landesrekord über 50 m Freistil aufgestellt. In 25''08 verbesserte die 21-Jährige ihre Bestzeit von den Olympischen Spielen 2016 in Rio um vier Hundertstel und belegte Rang zwei.

Es siegte Lokalmatadorin Catie DeLoof.