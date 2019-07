Im südkoreanischen Gwangju überzeugen die Luxemburger Schwimmer weiterhin. Julie Meynen, der während der Staffel eine neue Bestmarke gelang, steht bei der WM im Halbfinale.

Meynen im Halbfinale, Staffel mit Landesrekord

Bob HEMMEN

Julie Meynen hat sich auf den 50 m Freistil in 25''07 als 16. für das WM-Halbfinale qualifiziert. Im südkoreanischen Gwangju möchte sie am Nachmittag die nationale Bestmarke (25''00) knacken, die Meynen selbst aufgestellt hat. Die A-Norm für die Olympischen Spiele wird die 21-Jährige über 50 m Freistil aber wohl nicht unterbieten, schließlich liegt diese bei 24''77.

Die Schwimmerin freute sich aber auch mit den anderen Luxemburgern. In der 4 x 100 m Freistilstaffel stellten Julien Henx, Raphaël Stacchiotti, Julie Meynen und Monique Olivier in 3'33''55 einen neuen Landesrekord auf. Die alte Bestmarke, die 2017 bei der WM in Budapest erzielt wurde, lag bei 3'34''90. Die FLNS-Staffel landete auf Rang 18.