Meynen gleich mit zwei Rekorden

Joe GEIMER Julie Meynen hat ihre Klasse am Wochenende in Budapest eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Die Duna-Arena in Budapest (H) ist Austragungsort der International Swimming League (ISL), einer Eliteserie, bei der rund 300 Schwimmer in zehn Teams auf der Kurzbahn gegeneinander antreten. Ebenfalls mit von der Partie ist die kanadische Mannschaft Toronto Titans, in deren Reihen Julie Meynen um Punkte kämpft. Zum dritten Vorrundenwettkampf griff die luxemburgische Sprinterin mit ihrem Team ins Geschehen ein.

Knapp fünf Jahre alte Bestmarken

Und wie: Meynen stellte am Wochenende gleich zwei Landesrekorde auf. Zum Auftakt des dritten Vorrunden-Matches am Samstag verbesserte sie den Landesrekord über 100 m Freistil. Als Startschwimmerin der Staffel über 4 x 100 m Freistil übergab die Luxemburgerin nach 53''39 und verbesserte ihre eigene Bestmarke von der Europameisterschaft 2015 um sechs Hundertstelsekunden.

Am zweiten Tag der Entscheidungen verbesserte Meynen ihren Landesrekord über 50 m Freistil. In 24''76 blieb die 23-Jährige eine Zehntel unter ihrer Bestzeit von der Wintermeisterschaft 2015 und belegte damit Rang acht.

