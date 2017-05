von der Basketball-Nationalspielerin Magaly Meynadier aus San Marino

Nachdem wir gut ausschlafen konnten, stand am Montag nach dem Frühstück erst einmal eine Teambesprechung auf dem Programm, denn wir haben uns auf den ersten Gegner vorbereitet. Aufgrund einer kurzfristigen Änderung treffen wir nun allerdings erst am Freitag auf Island, unser erstes Spiel ist somit am Mittwoch gegen Zypern.

Nach dem Meeting hatten wir ein wenig Zeit, um uns vom Physiotherapeuten behandeln zu lassen, bevor wir zum Mittagessen gingen ...