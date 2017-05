von der Basketball-Nationalspielerin Magaly Meynadier aus San Marino



Die Busfahrt am Sonntag war gar nicht so schlimm wie anfangs gedacht. Mit ein paar Pausen, Kartenspielen und dem einen oder anderen Nickerchen ging die Zeit relativ schnell um. Letztendlich waren wir dennoch froh, als wir in San Marino ankamen.



Vor Ort sind wir sofort zum Abendessen gefahren, das uns neben dem Stadion in einem Zelt erwartete. Anschließend ging es für uns ins Hotel.



Dort wurde dann fleißig gerollt (Foto) und nach einem kleinen Spaziergang konnten wir auch endlich duschen ...