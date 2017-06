von der Basketball-Nationalspielerin Magaly Meynadier aus San Marino

Nachdem wir am Donnerstag Gold verpasst haben, hatten wir uns am Freitag fest vorgenommen, Silber zu gewinnen. Leider lief in der Offensive nicht viel zusammen, sodass wir uns auch gegen Island geschlagen geben mussten. Demnach gewinnen wir Bronze, aber es wäre mehr möglich gewesen.

Anschließend sind wir andere Luxemburger Sportler unterstützen gegangen ...