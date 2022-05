Die Nationalspielerin verletzt sich im Training am Knie und muss operiert werden. Ein Comeback gibt es wohl erst im nächsten Jahr.

Basketball

Meynadier fällt nach Kreuzbandriss lange aus

Félix BIGDOWSKI Die Nationalspielerin verletzt sich im Training am Knie und muss operiert werden. Ein Comeback gibt es wohl erst im nächsten Jahr.

Magaly Meynadier hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird voraussichtlich das komplette Jahr 2022 ausfallen. Das teilte ihr Club Saarlouis am Donnerstag mit.

Hermann Paar: „Gréngewald ist keine One-Man-Show“ Basketball-Coach Hermann Paar wehrt sich im Interview gegen Vorwürfe und spricht über das Ende seiner Laufbahn.

Demnach habe sich die 30-Jährige beim Training in Luxemburg verletzt. Die Nationalspielerin, die Mitte April ihren Vertrag bei den Royals verlängerte, wird in den nächsten Tagen am Knie operiert. Zuletzt spielte sie in den LBBL-Play-offs für Gréngewald.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.