Meurs neuer Trainer in Bartringen

Joe GEIMER

Sparta Bartringen hat einen neuen Trainer für das Männerteam gefunden: Der Belgier Pascal Meurs, der in der vergangenen Saison beim T71 Düdelingen auf der Bank saß, ist der neue Coach. Er tritt die Nachfolge von Kevin Magdowski an.

Am Montag leitet er das erste Training des Tabellenneunten aus der Total League. Am Samstagabend beim Duell gegen Basket Esch wird der 39-Jährige noch nicht an der Seitenlinie stehen. In dieser Begegnung wird Assistenzcoach Thorsten Freiheit, der auch in Zukunft weiterhin als Co-Trainer fungieren wird, versuchen, Sparta zum sechsten Saisonsieg in der höchsten Spielklasse zu führen.