Metzer Trainer: "Laurent Jans interessiert uns stark"

Joe TURMES Der FC Metz hat konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Laurent Jans. Dies machte am Mittwoch der neue Trainer Frédéric Antonetti deutlich.

Laurent Jans hat in den vergangenen drei Spielzeiten bei Waasland-Beveren starke Leistungen abgeliefert. Auch in der Nationalmannschaft konnte der Rechtsverteidiger überzeugen. Immer wieder wird in den Medien darüber spekuliert, welche namhaften Vereine Interesse an Jans haben könnten.



Seit Donnerstag ist definitiv sicher, dass der FC Metz Jans gerne verpflichten würde. Anlässlich seiner Vorstellung sprach der neue Trainer Frédéric Antonetti Klartext: "Um ehrlich zu sein, kannte ich Laurent Jans nicht, bis ich nach Metz kam. Hier habe ich mir allerdings viele Videos angeschaut, um mir ein Bild von einzelnen Spielerprofilen zu machen. Einige Spieler haben mir gut gefallen, andere nicht. Laurent Jans gehört zu den Spielern, die uns stark interessieren."



In den belgischen Tageszeitungen "Het Laatste Nieuws" und "Het Nieuwsblad" wurde am Mittwoch berichtet, dass auch der deutsche Erstligist Fortuna Düsseldorf Interesse an Jans habe. Dort steht mit Jean Zimmer nur ein Rechtsverteidiger unter Vertrag.