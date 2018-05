Der Abstieg deutete sich über einen längeren Zeitraum an, nun ist er Realität. Der FC Metz ist nach einer Niederlage gegen Angers in der kommenden Saison zweitklassig.

Metz muss in die Ligue 2

Zwei Spieltage vor Schluss ist der Abstieg des FC Metz in die Ligue 2 besiegelt. Der Club verlor am Sonntag am 36. Spieltag mit 1:2 gegen Angers. Und dabei waren die Grenats in der 20.' noch in Führung gegangen. Metz belegt nun mit 26 Punkten den letzten Tabellenplatz.



Der Verein von Nationalspieler Vincent Thill hat acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der von Toulouse belegt wird.