Der FC Metz spielt nächste Saison wieder in der Ligue 1. Am 35. Spieltag gewann der Traditionsverein in der Hauptstadt.

Metz macht den Aufstieg perfekt

Bob HEMMEN Der FC Metz spielt nächste Saison wieder in der Ligue 1. Am 35. Spieltag gewann der Traditionsverein in der Hauptstadt.

Beim zweiten Anlauf hat es geklappt: Der FC Metz machte den Wiederaufstieg in die Ligue 1 am Freitagabend perfekt. Nachdem die Grenats am Dienstag zu Hause gegen Grenoble nicht über ein 1:1 hinauskamen, siegte man drei Tage später am 35. Spieltag in der Hauptstadt gegen Red Star Paris mit 2:1.

Deville steigt mit Mannheim auf Fußballer Maurice Deville hat allen Grund zur Freude. Der Nationalspieler ist am Samstag mit Mannheim in die 3. Liga aufgestiegen. Ein Rechtsstreit um Punkte spielt keine Rolle mehr.

Die Gäste zitterten bis zum Schluss. Diallo hatte Metz zwar in der 21.' per Elfmeter in Führung gebracht, doch Camara gelang in der 45.' das 1:1. Als Nguette in der 90.' das entscheidende Tor erzielte, war die Freude riesengroß.



Drei Spieltage vor dem Ende der Ligue 2 hat die Mannschaft um Nationalspieler Laurent Jans, der in Paris auf der Bank saß, elf Punkte Vorsprung auf Troyes und Rang drei.