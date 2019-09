Lionel Messi ist zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Die Auszeichnung "Trainer des Jahres" geht an Jürgen Klopp.

Messi wieder der Beste

Lionel Messi ist zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Die Auszeichnung "Trainer des Jahres" geht an Jürgen Klopp.

(dpa/sid) - Der argentinische Stürmerstar Lionel Messi ist am Montagabend als erster Spieler zum sechsten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 32-Jährige vom FC Barcelona setzte sich bei der Kür des Weltverbands FIFA am Montag in Mailand gegen den Portugiesen und fünfmaligen Titelträger Cristiano Ronaldo sowie den Niederländer Virgil van Dijk durch.



Megan Rapinoe erhielt die Auszeichnung bei den Frauen. Die 34-Jährige, die im Sommer die USA als Kapitänin und Torjägerin zum vierten WM-Titel geführt hatte, wurde am Montag bei der FIFA-Gala "The Best" in Mailand geehrt. Rapinoe setzte sich bei der seit 2001 durchgeführten Wahl vor ihrer US-Teamkollegin Alex Morgan und der Engländerin Lucy Bronze durch.

Megan Rapinoe ist die vierte Amerikanerin, die zur Fußballerin des JAhres ausgezeichnet wird. Foto: AFP

Rapinoe war bei der Weltmeisterschaft in Frankreich bereits mit dem goldenen Ball für die beste Spielerin des Turniers und dem goldenen Schuh für die beste Torschützin (sechs Treffer) ausgezeichnet worden. Zudem hatte die bekannte Aktivistin gegen Rassismus, Homophobie und Geschlechterdiskriminierung mit klaren Statements - vor allem in Richtung des US-Präsidenten Donald Trump - auch außerhalb des Platzes für Aufsehen gesorgt. Rapinoe ist die vierte Amerikanerin nach Mia Hamm (2001, 2002), Abby Wambach (2012) und Carli Lloyd (2015, 2016), die den prestigeträchtigen Titel erhält.

Klopp Trainer des Jahres

Trainer des Jahres wurde Jürgen Klopp. Als dritter Deutscher hat Jürgen Klopp die prestigeträchtige Auszeichnung als Welttrainer des Jahres erhalten. Der Teammanager des Champions-League-Siegers FC Liverpool setzte sich bei der Wahl des Fußball-Weltverbandes FIFA gegen den spanischen Star-Coach Pep Guardiola (Manchester City) und den Argentinier Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) durch.