Lionel Messi hat noch nie gegen den FC Chelsea getroffen. Im Champions-League-Achtelfinale will er diesen Fluch beenden.

Sport 2 Min.

Messi und der Chelsea-Fluch

Daniel Wampach Barcelonas Lionel Messi zählt zu den besten Fußballern aller Zeiten, doch gegen Chelsea hat er noch nie getroffen. Im Achtelfinale der Champions League will er diese Serie beenden.

In der zweiten Hinspielphase des Champions-League-Achtelfinals kommt es zum zweiten Gigantenduell. Nachdem Real Madrid vergangene Woche gegen Paris SG die Oberhand behielt, will es der FC Barcelona seinem spanischen Rivalen gleichmachen.

Gegen den FC Chelsea ist das Starensemble um Ballkünstler Messi favorisiert. Denn die Voraussetzungen könnten für beide Teams kaum unterschiedlicher sein. Barça spielt bisher eine nahezu perfekte Saison, steht im Finale der Copa del Rey und hat noch kein Ligaspiel verloren. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Atletico Madrid.

Dem gegenüber steht Chelsea, dessen Trainer Antonio Conte bei jeder weiteren Niederlage um seinen Job fürchten muss. Die Titelverteidigung in der Premier League können die Blues bereits abhaken – zu groß ist der Rückstand auf den überragenden Spitzenreiter Manchester City.

Ein ganzes Team soll Messi verteidigen

Champions League: Cristiano Ronaldo trifft doppelt ins Pariser Herz

Trotzdem gehen die Londoner nicht ohne Hoffnung in das Heimduell mit den Spaniern an der Stamford Bridge. Denn Chelsea ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner des FC Barcelona – und schon gar nicht von Messi. Wenn einer weiß, wie man den Argentinier mit dem Zauberfuß stoppen kann, dann ist es der FC Chelsea. In acht Begegnungen gegen die Blues hat Messi noch nie getroffen – nun will er seinen Torfluch endlich beenden, um Barça zum dritten Triplé in neun Jahren zu führen.

„Ich hoffe, dass diese Tradition auch weiter Bestand hat“, so Conte, „aber wir reden von einem fantastischen Spieler, vor dem wir viel Respekt haben müssen“. Messi könne nicht nur von einem Mann verteidigt werden: „Wir müssen als Team zusammenarbeiten, um ihn zu stoppen. Bei einer Manndeckung könnte er sehr gefährlich werden.“ Das bisher letzte Aufeinandertreffen war 2012, als Messi zur tragischen Figur wurde. Im Rückspiel hämmerte er einen Elfmeter an die Latte, der den Finaleinzug für sein Team hätte besiegeln können. Stattdessen war es Chelsea, das am Ende den Titel in der Königsklasse feierte.



Lionel Messi und der FC Barcelona bezwangen am Wochenende Eibar mit Torhüter Marko Dmitrovic (r.). Foto: AFP

Die Spanier sind also gewarnt. „Ein schlechter Tag genügt, und eine fantastische Saison ist nicht mehr ganz so fantastisch“, weiß auch Verteidiger Piqué. Und Iniesta, der Dirigent des Barça-Fußballs, ergänzt: „Es werden raue und spannende Duelle. Wir brauchen zwei fast perfekte Partien, um ins Viertelfinale zu kommen.“

Erinnerungen an 2009 werden wach

Denkt man an die bisherigen Begegnungen der beiden Fußballgiganten zurück, so kommt man nicht am 6. Mai 2009 vorbei. Mit einem 1:1 im Rückspiel zog damals der FC Barcelona ins Finale ein, das es dann auch gewann.

Doch der Triumph hatte einen faden Beigeschmack, die Partie wird immer wieder als Skandalspiel bezeichnet. Denn der norwegische Schiedsrichter Henning Övrebö erwischte einen rabenschwarzen Tag. Schreiend, wutentbrannt und wild gestikulierend lief der damalige Blues-Spieler Ballack dem Unparteiischen hinterher, der viele falsche Entscheidungen getroffen hatte.

„Ich weiß nicht, ob es Betrug war“, unterstrich der Deutsche. Und sein Trainer Guus Hiddink ergänzte: „Der schlechteste Referee, den ich in meiner Karriere erlebt habe.“

Vor der Neuauflage des Duells hat sich Övrebö zu seiner Leistung geäußert: „Auf diese Vorstellung kann ich nicht stolz sein.“ Damals musste er mit seinem Gespann sogar das Hotel wechseln, da es Drohungen gegeben habe: „Wir mussten an diesem und am nächsten Tag sehr gut auf uns aufpassen.“