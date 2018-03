Nach dem deutlichen 5:0 im Hinspiel ähnelt der Auftritt der Münchner Fußballer bei Besiktas Istanbul einem besseren Trainingsspiel. In Barcelona knackt Lionel Messi die nächste Bestmarke.

Messi schießt Barça mit Rekord ins Viertelfinale

Nach dem deutlichen 5:0 im Hinspiel ähnelt der Auftritt der Münchner Fußballer bei Besiktas Istanbul einem besseren Trainingsspiel. In Barcelona knackt Lionel Messi die nächste Bestmarke.

(dpa) - Der fünfmalige Weltfußballer Messi vom FC Barcelona hat die Katalanen mit seinen Champions-League-Toren 99 und 100 beim 3:0-Sieg gegen den englischen Spitzenclub FC Chelsea beinahe im Alleingang ins Viertelfinale geschossen. Der Argentinier ist der zweite Spieler nach Dauerrivale Cristiano Ronaldo, der diese Marke in der Königsklasse erreicht.

Ronaldo, der amtierende Weltfußballer aus Portugal von Champions-League-Sieger Real Madrid, führt das Ranking weiterhin mit deutlichem Abstand an. Der 33-Jährige hat bisher 117. Mal in der Königsklasse getroffen.

Besseres Trainingsspiel

Der FC Bayern München hat das Viertelfinale ohne Schwierigkeiten erreicht. Der deutsche Rekordmeister bezwang im Rückspiel den türkischen Topclub Besiktas Istanbul 3:1. Das Hinspiel hatten die Münchner bereits mit 5:0 gewonnen.

Souverän: Sandro Wagner und Arturo Vidal hatten in Istanbul keine Mühe. Foto: AFP

Im Rückspiel brachte Thiago (18.') das Team von Trainer Jupp Heynckes in Führung. Gönül erhöhte kurz nach der Pause per Eigentor (46.'). Istanbuls Vagner Love gelang das zwischenzeitliche 2:1 (59.'), Wagner sorgte in der Schlussphase für den Endstand (83.').

Am Freitag werden die Viertelfinalduelle ausgelost.

Resultate

Achtelfinale

Manchester City – Basel 1:2 (4:0)

Liverpool – FC Porto 0:0 (5:0)

Paris SG – Real Madrid 1:2 (1:3)

Tottenham – Juventus Turin 1:2 (2:2)

Manchester United – FC Sevilla 1:2 (0:0)

AS Rom – Shakhtar Donezk 1:0 (1:2)

Besiktas Istanbul – FC Bayern 1:3 (0:5)

FC Barcelona – FC Chelsea 3:0 (1:1)