Große Probleme offenbarte die argentinische Fußball-Nationalmannschaft um Starstürmer Lionel Messi in ihrem WM-Auftaktspiel in der Gruppe D gegen Debütant Island.

Messi scheitert vom Punkt

(SID) - Gestoppt von elf starken Männern, einen Elfmeter verschossen: Messi und die Vizeweltmeister aus Argentinien sind zum Auftakt gegen WM-Debütant Island überraschend gestolpert. Der fünfmalige Weltfußballer, für den das Turnier in Russland die letzte große Chance auf den bedeutendsten Titel ist, konnte beim enttäuschenden 1:1 nicht einmal einen Strafstoß verwandeln (64.'). Er knickte unter der Last der Erwartungen ein.

Die oft gescholtene "Generation der Verlierer" - und vor allem Messi - muss sich in den weiteren Spielen dringend steigern, sonst droht das vorzeitige Aus. In der Gruppe D treffen die Südamerikaner noch auf Kroatien (21. Juni) und Nigeria (26. Juni). Seine beste Chance neben dem vergebenen Elfmeter vergab Messi in der 82. Minute, dem Vergleich zu seinem am Vorabend überragenden Rivalen Cristiano Ronaldo hielt er nicht stand.

Für Argentinien traf Agüero (19.'), für Island Finnbogason (23.'). Zwei Namen, die den großen Unterschied verdeutlichen, der zumindest auf dem Papier besteht. Die zahlreichen Stars der Albiceleste sind 700 Millionen Euro wert, ihre Gegner aus dem kleinsten Land der WM-Geschichte (334 000 Einwohner) nur 76,05 Millionen.

Mit Einsatz und Leidenschaft glichen die Isländer ihre Defizite jedoch aus. Da rieb sich auch Diego Maradona auf der Tribüne verwundert die Augen und zog frustriert an seiner Zigarre. Der Weltmeister von 1986 dürfte angesichts des ersten Auftritts seiner Landsmänner keine großen Hoffnungen auf den dritten argentinischen WM-Titel hegen.