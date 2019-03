Nach monatelanger Abwesenheit kehrt Fußball-Weltstar Lionel Messi in die argentinische Nationalmannschaft zurück.

Messi kehrt zurück in das Nationalteam

Nach monatelanger Abwesenheit kehrt Fußball-Weltstar Lionel Messi in die argentinische Nationalmannschaft zurück.

(sid) - Lionel Messi kehrt nach über achtmonatiger Pause in die argentinische Nationalmannschaft zurück. Interimstrainer Lionel Scaloni berief den fünfmaligen Weltfußballer in sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Venezuela und Marokko am 23. und 26. März. Das gab der Verband des zweimaligen Weltmeisters am Donnerstag bekannt.



Messi hatte sich nach dem Achtelfinal-Aus in Russland gegen den späteren Weltmeister Frankreich eine Auszeit in der Nationalmannschaft genommen. Der 31 Jahre alte Superstar des FC Barcelona wartet seit dem Olympiasieg 2008 in Peking auf einen Titel mit der Auswahl seines Landes.

Im WM-Finale 2014 unterlag Messi mit Argentinien der deutschen Nationalmannschaft. In diesem Jahr findet im Juni in Brasilien die Copa America statt. Angel di Maria von Paris SG kehrt ebenfalls in die Nationalmannschaft zurück.